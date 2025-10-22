Первые отели Wildberries появились в Турции

Российская Wildberries, в рамках сотрудничества с Fun&Sun, впервые открыла отели в Турции. Они расположены неподалеку от Кемера, Сиде и в районе Аланьи.

Отели WB Travel впервые заработали в Турции, рассказали в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

В сообщении говорится, что Wildberries, которая входит в состав группы РВБ), совместно со своим стратегическим партнером, туроператором Fun&Sun, сегодня запустила в Турции первые отели. Они созданы в фирменной концепции WB Travel.

"Туристы приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Самары, Тольятти, Уфы, Сургута, Екатеринбурга и Верхней Пышмы"

– пресс-служба РВБ

В сообщении уточняется, что два отеля расположены рядом с Кемером. Еще один действует неподалеку от Сиде. Четвертый принимает гостей в районе Аланьи.

В РВБ подчеркнули, что открытые отели действуют по концепции "все включено". Все они относятся к категории "четыре звезды". Новые места размещения предназначены в первую очередь для семейного отдыха.