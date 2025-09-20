Компания Wildberries купила туроператора Fun&Sun

Российская компания Wildberries&Russ совершила сделку по покупке туроператора Fun&Sun.

Компания Wildberries&Russ приобрела туроператора Fun&Sun, пишет газета "Известия", ссылаясь на близкие источники к сторонам совершения сделки. Согласно информации, точная сумма продажи неизвестна – от нескольких сотен миллионов долларов до 16 млрд рублей.

Обе стороны никак не прокомментировали совершение сделки. Wildberries&Russ прежде указывали на начало возможных совместных контактов с перспективой развития рабочего партнерства.

Ранее, в сентябре текущего года, WВ и Fun&Sun начали совместное развитие в сфере цифрового обеспечения туристических сервисов для онлайн пользователей. Стартовали продажи путевок по России и ряду зарубежных направлений.

Пользователям WВ уже было доступно бронирование путевок в мобильном приложении маркетплэйса для Android, так же позднее эту возможность получили пользователи операционной системы iOS.

Напомним, Wildberries - российский маркетплейс, основанный в 2004 году. В июне 2024 года у компании произошло слияние с крупнейшим в России рекламным оператором Russ.