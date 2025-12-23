ВВП Узбекистана впервые в истории превысил $145 млрд

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что ВВП страны впервые в истории достиг показателя в $145 млрд.
"Девять лет назад для нас казалось огромной целью довести объем экономики до $100 млрд, мы даже не знали таких цифр. В этом году наш ВВП впервые в истории превысил $145 млрд"
– Шавкат Мирзиеев
По словам главы центральноазиатской республики, страна значительно прибавила в сфере технологического суверенитета, оказавшись в десятке по индексу технологической зрелости Всемирного банка.
"По индексу технологической зрелости Всемирного банка республика поднялась на 71 позицию и заняла 9-е место, продемонстрировав стремительный прогресс"
– Шавкат Мирзиеев
По данным национального комитета статистики, экономика Узбекистана в первые девять месяцев уходящего года показала рост на 7,6%.