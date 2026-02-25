Поезд "Жемчужина Кавказа" расширяет географию маршрута и открывает продажи билетов

"Жемчужина Кавказа" обновила маршрут: с 27 апреля туристический поезд отправится через Черкесск, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик. Билеты поступят в продажу скоро.

Туристический поезд "Жемчужина Кавказа" теперь будет заезжать в Карачаево-Черкесию. Маршрут по определенным датам расширила Федеральная пассажирская компания (дочка РЖД).

По расширенном маршруту турпоезд отправится в первый рейс 27 апреля. Состав из Москвы проследует через Черкесск, Владикавказ, Грозный, Дербент и Нальчик, после чего вернется в столицу. В компании отметили, что билеты поступят в продажу скоро, а туристы смогут посетить Тебердинский заповедник, Домбай, Архыз, увидеть Эльбрус и достопримечательности Дербента.

В отличие от нового маршрута, первый рейс по "классической" схеме (с остановкой в Майкопе) запланирован на 5 мая. Билеты на него можно купить уже сейчас.

В ФПК уточнили, что туристы из Воронежа и Ростова-на-Дону также смогут присоединиться к поездке благодаря дополнительным остановкам. Помимо вагонов люкс, СВ и купе, в составе предусмотрены два вагона-ресторана, вагон-зал, вагон-бар и спа-вагон.

Для жителей Урала и Поволжья также организуют тур на "Жемчужине Кавказа". Как пояснили в дочерней структуре РЖД, 30 апреля состав отправится из Тюмени, сделав остановки в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Пассажиров ждет знакомство с Черкесском, Нальчиком, Грозным и Дербентом.