В Грузии стартовал бизнес-форум с участием Азербайджана и Турции

В Кахети начал работу VII Азербайджано–Грузино–Турецкий бизнес-форум. Площадка собрала более 400 представителей бизнеса.
Мероприятие проходит при участии министров из трех стран. В частности, присутствует глава экономического ведомства АР Михаил Джаббаров, глава минэкономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, а также министр торговли Турции Омер Болат.
В рамках форума запланировано обсуждение перспектив развития экономических связей Азербайджана, Грузии и Турции. В частности, стороны затронут вопрос инвестиций, увеличения торгового оборота и реализации совместных проектов. В фокусе внимания бизнес-кругов и властей трех стран также Средний коридор, Южный газовый коридор и реализация транспортно-логистических инициатив.
Отметим, что последний трехсторонний форум прошел 5 лет назад в Баку.