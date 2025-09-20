Вестник Кавказа

В Грузии стартовал бизнес-форум с участием Азербайджана и Турции

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
VII бизнес-форум Грузии, Азербайджана и Турции стартовал в Кахети. Планируется обсуждение реализации совместных проектов, развития логистических маршрутов и инвестиционного сотрудничества.

В Кахети начал работу VII Азербайджано–Грузино–Турецкий бизнес-форум. Площадка собрала более 400 представителей бизнеса. 

Мероприятие проходит при участии министров из трех стран. В частности, присутствует глава экономического ведомства АР Михаил Джаббаров, глава минэкономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили, а также министр торговли Турции Омер Болат. 

В рамках форума запланировано обсуждение перспектив развития экономических связей Азербайджана, Грузии и Турции. В частности, стороны затронут вопрос инвестиций, увеличения торгового оборота и реализации совместных проектов. В фокусе внимания бизнес-кругов и властей трех стран также Средний коридор, Южный газовый коридор и реализация транспортно-логистических инициатив. 

Отметим, что последний трехсторонний форум прошел 5 лет назад в Баку.

