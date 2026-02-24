ЕС может помочь построить инфраструктуру на границе с Турцией – Пашинян

Армянский премьер выразил надежду, что Брюссель будет сотрудничать с Ереваном в области строительства инфраструктуры на армяно-турецкой границе.

Армения надеется, что Евросоюз окажет ей поддержку в создании инфраструктуры на границе с Турцией, такое заявление сделал председателем правительства РА Никол Пашинян в ходе встречи с иностранными послами, дипломатами и представителями аналитических центров в Институте международных отношений Польши.

Он подчеркнул, что между Арменией и Турцией уже существует регулярное авиасообщение, в скором времени будет открыта и сухопутная граница.

В этой связи Еревану необходимо развивать транспортную инфраструктуру, в чем, по словам Пашиняна, могут помочь европейские партнеры, диалог в этом направлении уже ведется.

"Мы надеемся, что сухопутная граница также будет открыта. Кстати, нам потребуется новая инфраструктура на границе с Турцией, и сейчас мы обсуждаем, как ЕС может поддержать этот вопрос"

– Никол Пашинян

Кроме того, премьер-министр подтвердил, что Армения готова обеспечить маршрут для грузовиков из Турции в Азербайджан и из Азербайджана в Турцию соответственно. В настоящее время инфраструктура для этого полностью подготовлена.