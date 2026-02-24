Глава МИД ОАЭ принял вице-президента США

Глава МИД ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян принял в своей резиденции в Абу-Даби вице-президента США Джей Ди Вэнса, обсудив с ним ситуацию на Ближнем Востоке.

Министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом в Вашингтоне: темой беседы двух высокопоставленных чиновников стала ситуация на Ближнем Востоке и вопросы взаимной координации для укрепления безопасности в регионе, передает эмиратское информационное агентство WAM.

"Министр подчеркнул значение текущей координации и консультаций с США для укрепления региональной стабильности, мира и сосуществования"

- сообщение

Ранее шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, в ходе которых он заявил о важности успешного исхода переговоров между США и Ираном, передает РИА Новости.

Напомним, ранее мы писали о том, что власти Саудовской Аравии и ОАЭ опасаются затяжного и кровавого конфликта Ирана и США, однако благосклонно относятся к сценарию ограниченных ударов по ИРИ в целях давления на Тегеран. По данным The Washington Post, такую позицию разделяют чиновники из Саудовской Аравии и ОАЭ.