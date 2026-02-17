Вестник Кавказа

Львицу изъяли у жителя столицы Дагестана

Зоопарк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Судебные приставы Махачкалы изъяли у горожанина незаконно содержащуюся львицу.

В Махачкале изъяли незаконно содержащуюся львицу. Об этом сообщило Управление Федеральной службы судебных приставов, которое и конфисковало представительницу семейства кошачьих у 30-летнего жителя дагестанской столицы.

"30-летний житель Махачкалы приобрел львицу. (...) У владельца отсутствовали документы, подтверждающие законность приобретения львицы, ветеринарные свидетельства и лицензия на деятельность по содержанию животных в зоопарках"

— пресс-служба УФССП по республике Дагестан

Сам акт изъятия животного был инициирован иском махачкалинской межрайонной природоохранной прокуратуры.

"Поскольку возврат конфискованного дикого животного, ранее обитавшего в неволе, невозможен в дикую среду обитания, судебные приставы передали львицу на содержание в местный питомник на базе туркомплекса"

— пресс-служба УФССП по республике Дагестан

