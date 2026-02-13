Вестник Кавказа

Тегеран намерен завершить работу над документом о стратегическом партнерстве с Ереваном

Масуд Пезешкиан
© Фото: Сайт президента Ирана
В Иране подтвердили настрой на финализацию документа о стратегическом партнерстве с Арменией. Ранее сообщалось, что стороны планируют подписать его в 2026 году.

Иран настроен на финализацию документа о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Арменией. Такое заявление сделал президент ИРИ Масуд Пезешкиан на встрече с главой Минобороны Армении Суреном Папикяном, передает Miran Press.

"Укрепление экономического и коридорного сотрудничества с Арменией находится в центре внимания Тегерана" 

– Масуд Пезешкиан

По его словам, чем выше будет уровень взаимодействия Ирана и Армении в различных сферах, включая политику и экономику с энергетикой, тем в большей степени будут обеспечены интересы народов обеих стран.

Президент Ирана также подтвердил настрой на укрепление экономического и коридорного сотрудничества с Арменией.

Ранее сообщалось, что Армения и Иран намерены подписать всеобъемлющий документ о стратегическом сотрудничестве в ходе поездки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеран в 2026 году.

