Форум для молодых медийщиков пройдет на Ставрополье в марте

С 18 по 20 марта в Ставропольском крае пройдет образовательный интенсив для развития кадров в медиа сфере.

Образовательный интенсив MediumMedia для молодых медийщиков пройдет в Ставрополе с 18 по 20 марта, сообщила пресс-служба молодежного центра "Трамплин" и глава города Иван Ульянченко.

Мероприятие пройдет при финансовой поддержке мэрии, уточнили организаторы.

Ульянченко рассказал об истории мероприятия: форум проходит с 2022 года, его цель – объединить актмвную и талантливую молодежь, заинтересованную в развитии медиа на Ставрополье.

"За три года география MediumMedia постепенно расширялась, охватывая все большее число молодых людей. В 2026 году медиашкола стала региональной площадкой"

– Иван Ульянченко

Заявки на участие в мероприятии можно подать до 8 марта включительно, уточнили организаторы.