Военный конфликт США и Ирана может оказаться долгим – СМИ

Специалисты по Ближнему Востоку, с которыми консультируется Администрация Трампа, предупреждают об опасности длительных боевых действий с Ираном даже в том случае, если Белый дом ограничится краткосрочным ракетно-бомбовым ударом по ключевым иранским целям.

Американское издание New York Times выяснило, что ряд востоковедов пытается убедить президента Дональда Трампа в реальности риска вовлечения США в продолжительный военный конфликт с Ираном в случае, если будет отдан приказ о нанесении ударов по иранским ядерным и ракетным целям.

По данным издания, в Белом доме рассчитывают повторить в Иране опыт Венесуэлы, когда американская цель – похищение президента Николаса Мадуро – была достигнута течение нескольких часов без каких-либо потерь со стороны США. Однако эксперты, имеющие доступ к Администрации Трампа, говорят об обратном: военная конфронтация с Ираном будет долгой.

Востоковеды подчеркивают, что к длительным боевым действиям способна привести даже ограниченная по масштабам военная операция, о которой, по словам самого президента, раздумывает Дональд Трамп.

Напомним, что Трамп пока что использует концентрацию американских войск на Ближнем Востоке как средство давления на Иран во время переговоров по новой ядерной сделке. В ответ Тегеран проводит военно-морские учения в Ормузском проливе, тренируется перекрывать выход из Персидского залива в открытое море и тестирует зенитные ракеты морского базирования.