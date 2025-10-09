Аграрии Дагестана отдают предпочтение местным семенам

В Дагестане в последние месяцы ушедшего 2025 года резко вырос спрос на семена местной селекции – такое наблюдается впервые за последние 20 лет, аграрии полностью раскупили более 2 тысяч тонн дагестанских элитных семян.

В Дагестане в минувшем 2025 году впервые за 20 лет был зафиксирован резкий рост спроса на семена отечественной селекции: в Федеральном аграрном научном центре республики были полностью раскуплены выращенные им более 2 тыс т элитных семян, поведал на заседании правительства региона глава центра Нариман Ниматулаев.

"Такого спроса ранее не было. Мы можем это объяснить тем, что наши хозяйства переходят уже на более интенсивные технологии. …Внедрение научно обоснованных современных технологий позволяют получить максимально возможный урожай"

- Нариман Ниматулаев

Также центр продал местным аграриям фактически все семена дагестанской опытной станции и других семеноводческих хозяйств республики, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, в конце прошлого года в Дагестане был принят закон о создании семеноводческих зон, в которых на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и на частных участках будут сформированы специальные семеноводческие зоны, на которых будут выращиваться семена сельхозкультур отечественной селекции с высокими сортовыми качествами.