США могут использовать базы на Азорских островах и в Исландии для атак на Иран

Для нанесения ударов по иранской территории Пентагон может задействовать авиабазы, расположенные на Азорах и в Исландии. Речь идет о применении стратегических бомбардировщиков ВВС США.

Американское военное командование рассматривает возможность нанесения авиаударов по Ирану с использованием объектов НАТО в Атлантике. По информации издания The War Zone, речь идет о задействовании стратегических бомбардировщиков с авиабаз на Азорских островах и в Исландии.

Как отмечает The War Zone, базы на Азорах и в Исландии способны обслуживать американские бомбардировщики B-2 и B-52 и уже не раз принимали их. Но для нанесения ударов по Ирану США придется заручиться согласием Португалии и Исландии на использование их территории.

Еще одним потенциальным звеном в логистической цепочке США может стать авиабаза Морон в Испании. Как пишут западные издания, базирующиеся там американские танкеры способны обеспечить дозаправку в воздухе тяжелым бомбардировщикам вроде B-2. Это позволяет им добираться до Ирана и возвращаться обратно, не совершая промежуточных посадок.

Напомним, что ранее Лондон отказал Вашингтону в использовании своих военных объектов для потенциальной операции против Ирана. Как сообщали The Times и Sky News, под запрет попали авиабазы Фэрфорд в Англии, Диего-Гарсия в Индийском океане и Акротири на Кипре, где обычно базируются американские стратегические бомбардировщики.