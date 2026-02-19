В Архызе снова ждут схода лавин

Жителей части гостевых домов курортного Архыза сегодня отселили из-за угрозы повторного схода лавин, вызванного сильными снегопадами, на курорте объявлен режим повышенной готовности.

Режим повышенной готовности ввели в селе Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии в связи с угрозой повторного схода снежной лавины, сообщила и.о. главы администрации сельского поселения Людмила Карабашева.

"Комиссией по ликвидации и предупреждению ЧС и пожарной безопасности на внеочередном заседании было принято решение временно отселить жителей небольшой части гостевых домов, расположенных в зоне вероятного схода лавины"

- Людмила Карабашева

Конечно, это влечет за собой определенные неудобства, но решение принято для обеспечения безопасности людей, и ограничения будут действовать до полного снятия режима "Повышенной готовности", пояснила чиновник, передает "Интерфакс".

Напомним, накануне мы писали о том, что на поселок Архыз сошла лавина, в результате чего пострадали несколько строений, включая четыре гостевых дома. По предварительным данным, на поселок сошло почти 135 тыс кубометров снега, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших, территорию расчищали более 70 человек и 20 единиц инженерной техники.