Домбаю дали свет

Специалисты восстановили подачу электричества в поселок Домбай на одноименном курорте в Карачаево-Черкесии – ранее авария обесточила его.

Электроснабжение восстановлено в курортном поселке Домбай, рассказали в компании "Россети Северный Кавказ".

Уточняется, что аварийные работы на пострадавших объектах вели специалисты "Карачаево-Черкесскэнерго".

В сообщении напоминается, что сильный ветер накануне повредил линию электропередачи.

"Оперативно-выездные бригады филиала приложили максимум усилий, чтобы в условиях непогоды и темного времени суток ликвидировать технологические нарушения, восстановив подачу электроэнергии всем потребителям курортного поселка"

– Россети Северный Кавказ

Стоит отметить, что электроэнергия в Домбае отключилась после того, как шквалистый ветер уронил дерево на линию электропередачи. Из-за этого остановилась канатная дорога Домбай-1 на участке Домбай - Теберда.

Напомним, свет пропал накануне не только в Домбае, но и в Архызе. Энергетики уже восстановили подачу электричества на этот курорт.