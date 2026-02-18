США привели в повышенную боеготовность стратегические бомбардировщики – СМИ

Американские бомбардировщики, использовавшиеся для атаки на Иран летом, приведены в повышенную боеготовность. Военная операция США против Ирана может начаться в ближайшие дни.

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit, которые участвовали в атаке на иранские ядерные объекты в июне прошлого года, переведены в состояние повышенной боевой готовности, пишет газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Также сообщается, что на передовые позиции передвинуты десятки самолетов-заправщиков, которые потребуются для проведения продолжительной воздушной операции.

Вторая авианосная группа США, включающая авианосец Gerald R. Ford пока не прибыла на Ближний Восток – она ожидается в Средиземном море к концу недели или началу следующей. Авианосец Штаты будут использовать для защиты Израиля от возможных ударов со стороны Ирана, говорится в публикации.

По данным телеканала CBS, ударить по Ирана американские военные могут 21 февраля, по данным CNN – в выходные.