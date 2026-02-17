Эрдоган оценил риски новой войны против Ирана для региона

Глава турецкого государства предупредил об опасности новой войны против Ирана. Он отметил, что от этого пострадает весь регион.

Новая война против Ирана не принесет пользы региону. Такое заявление сделал 18 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, добавив, что пообщался по телефону с коллегами из Ирана и Соединенных Штатов.

"Мы не строим стены и не разжигаем конфликты, наоборот, строим мосты и создаем основу для мира. Новая война против Ирана никому ничего не принесет, наоборот, наш регион только проиграет. Мы продолжаем оставаться на стороне мира и подходим к этому вопросу с позитивными надеждами"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Глава турецкого государства отметил, что Анкара контактирует и с Тегераном, и с Вашингтоном.

"Мы хотим, чтобы проблемы между Ираном и США были решены путем диалога. Мы поддерживаем контакты на высшем уровне с обеими странами"

– президент Турции

Он также сообщил, что Анкара продолжит объяснять, что военное обострение и рост напряженности приведут к еще большей неопределенности в регионе.

Эрдоган подчеркнул, что надежду на положительный исход пока существует.

"Пока дверь для дипломатии открыта, есть надежда. Мы будем сохранять и укреплять эту надежду"

– турецкий лидер