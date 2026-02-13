Уникальность Северного Кавказа обсудят на майском инвестиционном форуме

Самобытность культуры и традиций народов Северного Кавказа станут отдельным блоком программы Кавказского инвестиционного форума (КИФ, 17-19 мая 2026 года). Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, нефинансового института развития, занимающегося организацией различных мероприятий.
Организаторы подчеркнули важность мероприятия в контексте сделанного ранее объявления текущего календарного периода Годом единства народов России. Особое внимание на КИФ будет уделено уникальности Северного Кавказа. С этой целью в программу форума была включена секция "Диалог с губернатором: вектор на Кавказ", во время которой руководители регионов ведущие эксперты различных отраслей СКФО обсудят результаты проделанной работы и будущие стратегии развития.
Советник российского президента Антон Кобяков, интегрированный в деятельность конференции на позиции секретаря оргкомитета, отметил участие абсолютно всех регионов в ожидаемом мероприятии.
"Уверен, что сочетание деловой повестки и культурного контекста создаст дополнительные возможности для сотрудничества и будет способствовать устойчивому развитию СКФО"
– Антон Кобяков
В программу Кавказского инвестиционного форума войдет вручение премии "Вершина", которой отметят достижения в формировании и развитии экономики будущего. Получившие награду, по данным Росконгресса, получат в дальнейшем поддержку для масштабирования проектов.