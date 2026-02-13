Уникальность Северного Кавказа обсудят на майском инвестиционном форуме

Кавказский инвестиционный форум сделает акцент на самобытность региона СКФО. Вектор мероприятия, как отметили организаторы, особенно актуален в год празднования единства народов России.

Самобытность культуры и традиций народов Северного Кавказа станут отдельным блоком программы Кавказского инвестиционного форума (КИФ, 17-19 мая 2026 года). Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, нефинансового института развития, занимающегося организацией различных мероприятий.

Организаторы подчеркнули важность мероприятия в контексте сделанного ранее объявления текущего календарного периода Годом единства народов России. Особое внимание на КИФ будет уделено уникальности Северного Кавказа. С этой целью в программу форума была включена секция "Диалог с губернатором: вектор на Кавказ", во время которой руководители регионов ведущие эксперты различных отраслей СКФО обсудят результаты проделанной работы и будущие стратегии развития.

Советник российского президента Антон Кобяков, интегрированный в деятельность конференции на позиции секретаря оргкомитета, отметил участие абсолютно всех регионов в ожидаемом мероприятии.

"Уверен, что сочетание деловой повестки и культурного контекста создаст дополнительные возможности для сотрудничества и будет способствовать устойчивому развитию СКФО"

– Антон Кобяков

В программу Кавказского инвестиционного форума войдет вручение премии "Вершина", которой отметят достижения в формировании и развитии экономики будущего. Получившие награду, по данным Росконгресса, получат в дальнейшем поддержку для масштабирования проектов.