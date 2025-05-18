"Галатасарай" разгромил "Ювентус" в первом стыковом матче Лиги чемпионов

Матчем "Галатасарая" и "Ювентуса" в Стамбуле стартовала стадия стыковых матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона 2025/26. На двоих команды забили семь мячей.

В Стамбуле 17 февраля прошел первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА между "Галатасараем" (Турция) и туринским "Ювентусом" (Италия). Победу со счетом 5:2 одержали хозяева.

У "Галатасарая" отличились полузащитники Габриэл Сара (15-я минута) и Ноа Ланг (49-я и 74-я), а также защитники Давинсон Санчес (60-я) и Саша Боэ (86-я). В составе "Ювентуса" оба мяча записал на свой счет полузащитник Тен Копмейнерс (16-я и 32-я минуты).

Отметим, что на 67-й минуте туринцы остались в меньшинстве из-за удаления защитника Хуана Кабаля.

Ответная игра пройдет в Турине 25 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 (мск).