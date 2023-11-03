"Галатасарай" – досрочный чемпион Турции по футболу

Стамбульский "Галатасарай" вновь завоевал титул чемпиона Турции по футболу, на сей раз за два тура до конца национального первенства – за счет победы над "Кайсериспором".

Лидер этого футбольного сезона в Турции стамбульский "Галатасарай" смог сегодня еще раз стать чемпионом республики по футболу благодаря победе над "Кайсериспором": в домашнем матче стамбульцы одолели кайсерийцев со счетом 3:0.

В первом хавтайме "Галатасарай" забил в ворота "Кайсериспора" дуплет: на двадцать шестой минуте открыл счет Виктор Осимхен, а уже на двадцать девятой закрепил доминирование стамбульцев Барыш Альпер Йылмаз. Во втором хавтайме Фернальдо Муслер с пенальти на восемьдесят девятой минуте поставил точку в этой встрече и в целом турецком чемпионате.

Победа над "Кайсериспором" обеспечила "Галатасараю" звание чемпиона Турции за два тура до конца национального чемпионата: сейчас у стамбульского клуба 89 очков, в то время как у ближайшего преследователя, также стамбульского клуба "Фенербахче" – только 81 очков, а это значит, что даже при двух поражениях в следующих турах "Галатасарай" останется чемпионом.