Международное агентство по атомной энергии не сможет возобновить проверки ядерных объектов Ирана до тех пор, пока оно официально не осудит атаки на них, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

МАГАТЭ не может требовать от Ирана доступа инспекций к объектам ядерной программы, пока не осудит атаки США и Израиля по ним, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"Все наши объекты, где бы они ни находились, были под контролем агентства. Пока оно не готово осудить военные удары, оно не может требовать... приезжать с инспекциями на объекты, которые находятся под угрозой и подвергаются нападениям"

- Мохаммад Эслами

Все ядерные объекты ИРИ находятся под землей не ради скрытности, а из-за их уязвимости и агрессии, которой страна в разных формах подвергалась со стороны США и Израиля последние около 30 лет, добавил Эслами, передает ТАСС со ссылкой на

гостелерадиокомпанию Ирана.

Напомним, ранее мы неоднократно писали о том, что иранская ядерная программа носит исключительно мирный характер. Недавно об этом еще раз напомнил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, опровергнув все слухи о том, что страна находится на пороге получения ядерного оружия.

Ранее секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи также сообщил, что республика продолжает следовать фетве бывшего верховного лидера Али Хаменеи, запрещающей разработку ядерного оружия.