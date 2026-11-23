Грузинский экспорт соков из фруктов и овощей увеличился на 50%. Россия вошла в тройку основных покупателей.

Экспорт фруктовых и овощных соков из Грузии вырос с начала года на 50%, следует из данных Минсельхоза страны.

В январе–октябре Грузия поставила на мировой рынок 17,8 тыс тонн соков на $27,9 млн, это больше данных за тот же период на 50% по объему и на 51% в стоимостном выражении.

В тройку главных покупателей грузинских соков вошли США – 23%, Австралия – 19%, Россия – 19%.

Всего экспорт соков из Грузии осуществлялся в 48 стран.