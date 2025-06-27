Новый аэропорт в Вазиани планируется связать линией метро с Тбилиси, следует из объявленного тендера.

При строительстве аэропорта в Вазиани должны быть зарезервированы коридоры для потенциального строительства железной дороги и линии метро, следует из тендера, который объявило Объединение аэропортов Грузии.

Тендер на разработку генерального плана международного аэропорта Вазиани включает задачу при планировке наземной инфраструктуры, включающей дороги и парковки, также выделить коридоры для потенциального подключения ж/д и метро.

При этом никакой конкретной задачи – по маршрутам, срокам исполнения и решении о строительстве путей – пока нет.

Аэропорт планируется запустить в 2032 году, при этом генплан должен быть составлен с перспективой на 30-50 лет, когда пропускная способность воздушной гавани будет составлять от 20 млн пассажиров ежегодно.