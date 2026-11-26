Армянская фирма IAD анонсировала скорое поступление в армию республики отечественных беспилотников, которые будут частично управляться искусственным интеллектом.

Армения перевооружит свою армию, разгромленную шесть лет назад азербайджанскими войсками в Карабахской войне, беспилотными военными машинами – о запуске линии сборки БПЛА из национальных технологических компонентов сообщила сегодня армянская фирма Improvis Aerospace & Defense.

В компании уточнили, что беспилотники будут полностью армянского происхождения: и их проекты, и детали, и программное обеспечение произведены на территории Армении. В том числе в них будут использоваться армянские разработки искусственного интеллекта.

Руководителем производственной линии назначен инженер-технолог из AirWorker Хачатур Мелконян, один из создателей беспилотника модели AW5R, пишет Спутник-Армения.

По данным пресс-службы компании IA&D, первая линия сборки беспилотников послужит стартом для развития отрасли БПЛА-строения в Армении с задействованием технологий искусственного интеллекта.

Компания не раскрыла, для каких целей будут предназначены эти беспилотники, учитывая установление де-факто мира между Азербайджаном и Арменией.