Представитель КСИР предупредил, что США следует ждать ответных действий Ирана. Он подчеркнул, что прорыв блокады – это решенная задача.

Иран прорвет любое кольцо блокады Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 27 ноября Маджид Мусави, командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

Он отметил, что США нужно ждать ответных действий Исламской Республике как в воздухе, так и на море.

"Пусть враг ждет наших действий в воздухе и на море. Никакое кольцо блокады не устоит перед национальной волей и оборонной мощью Ирана. Прорыв блокады – это решенная задача и твердая воля"

– Маджид Мусави

Ранее на этой неделе США призвали своих граждан, которые находятся в Иране, как можно скорее покинуть территорию этой страны. В виртуальном посольстве США в Тегеране отметили, что американские граждане, компании и учреждения на Ближнем Востоке могут стать целью атак Ирана, йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах" и других союзных Ирану группировок.