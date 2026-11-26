Беспорядки произошли в четверг вечером на матче Лиги Европы между "Бешикташем" и "Хапоэлем" Беэр-Шева. Победу во встрече, проходившей в Батуми, одержала со счетом 2:1 стамбульская команда.

Посла Грузии в Турции Арчила Каландия вызвали в МИД Турции из-за событий, произошедших накануне до и время матча Лиги Европы между "Бешикташем" (Турция) и "Хапоэлем" Беэр-Шева (Израилья). Об этом сообщают 27 ноября турецкие СМИ.

Игра 5-го тура общего этапа Лиги Европы проходила в Батуми и завершилась победой "Бешикташа" со счетом 2:1.

По данным агентства Anadolu, перед началом матча игроки стамбульской команды отказались пожать руки соперникам. Во время игры фанаты "Бешикташа" вывесили на трибуне палестинский флаг и транспарант в поддержку Палестины. В действия фанатов вмешались сотрудники правоохранительных органов Грузии. Они применили слезоточивый газ и дубинки, в результате чего несколько фанатов получили травмы и были доставлены в больницу. Повреждения также получили трое полицейских. Матч пришлось приостановить примерно на 30 минут. В результате инцидента были задержаны 16 фанатов "Бешикташа".

Ранее сегодня стало известно, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) проведет дисциплинарное расследование вчерашних событий. В организации также сообщили, что осуждают произошедшие на матче беспорядки.