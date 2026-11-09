Казахстанским властям необходимо повышать уровень грамотности населения, в частности молодежи, поэтому нужно строить в стране больше библиотек, заявил на встрече с молодежью в Москве президент Казахстана.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече со школьниками и студентами в рамках конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" в Москве, заявив о необходимости строить в стране библиотеки, чтобы приучать молодежь к чтению.

"Когда-то у нас была мода строить мечети, а я считаю, что надо строить библиотеки"

- Касым-Жомарт Токаев

Вскоре президентские библиотеки, которые будут работать круглосуточно, откроются в столице страны Астане и крупнейшем мегаполисе Казахстана Алматы – они будут работать в рамках инициативы "Читающая нация".

Цель новых учреждений культуры – выработать у их посетителей критическое мышление, которое невозможно развить, лишь "нажимая на кнопки" – для этого нужно читать, отметил президент.

Говоря о возможностях современных нейросетей, Токаев поведал: молодежи не нужно слепо доверять искусственному интеллекту. Он способен выдать краткое изложение романа "Война и мир" на 25 страницах, при этом воспринимая все остальное как неважное, а такой подход к классической литературе – слишком опасное упрощение, отметил казахстанский лидер.