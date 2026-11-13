Глава армянского правительства пообщался с министром юстиции Грузии. Встреча состоялась в ходе армяно-грузинского юридического форума.
В Ереване прошла встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и главы Минюста Грузии Пааты Салия. Об этом сообщают 27 ноября армянские средства массовой информации.
Встреча состоялась в рамках армяно-грузинского юридического форума.
Было отмечено, что важно углублять взаимодействие двух стран в ферах укрепления верховенства права, защиты прав человека, развития госинститутов и внедрения международных стандартов.
Кроме того, Пашинян и Салия поговорили о стремлении двух стран к укреплению европейских ценностей, правового государства и демократии.