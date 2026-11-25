Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев рассказал о значительном – на четверть – росте транзитных грузоперевозок через Азербайджан по МТК "Север-Юг".

Объем грузов, перевезенных через Азербайджан по международному транспортному коридору Север-Юг в первые десять месяцев текущего года, увеличился на четверть относительно аналогичного периода прошлого года, рассказал посол Азербайджана в РФ Рахман Мустафаев.

Такие данные он привел в ходе выступления на IV Астраханском международном форуме "МТК Север-Юг - новые горизонты и возможности" в рамках своего рабочего визита в Астрахань, рассказали в посольстве.

Дипломат произнес приветственное слово, обращаясь к участникам форума. Кроме того, на основной пленарной сессии он представил презентацию "МТК "Север-Юг" - долгосрочный стратегический приоритет Азербайджана".

Рахман Мустафаев обратил внимание на ключевую роль Азербайджана в развитии западного маршрута "Север-Юга", рассказал об основных приоритетах Баку в связи с этим проектом, развитии железнодорожной и автомобильной инфраструктуры, а также о сотрудничестве с Россией и Ираном в этой области.

Посол указал на особое стратегическое значение Зангезурского коридора, который будет вносить значительный вклад в увеличение региональной транспортной взаимосвязанности.

Глава азербайджанской дипмиссии подчеркнул, что за счет реализуемых Баку мер транзитные грузоперевозки через Азербайджан по коридору Север-Юг неуклонно растут.

"В частности в 2025 году объем транзитных перевозок увеличился на 12% и составил 2,34 млн т, а за 10 месяцев 2026 года объем перевозок достиг 2,26 млн т, что на 25% больше показателя за аналогичный период 2025 года"

- посольство Азербайджана в России

В том числе, отметил Рахман Мустафаев, железнодорожные перевозки увеличились более чем на 40%, автомобильные – почти на 20%.

Дипломат подчеркнул, что общая задача заключается в координации развития транспортной инфраструктуры, обеспечении условий для наращивания объемов международных грузоперевозок.

"Он также отметил, что дальнейшая модернизация инфраструктуры, устранение физических и административных барьеров, цифровизация транспортных процессов позволят значительно повысить эффективность и конкурентоспособность западного маршрута МТК Север-Юг"

- посольство Азербайджана в России