Более 350 т гуманитарной помощи доставил МККК в Иран с начала обострения военного конфликта. В страну были отправлены лекарства, генераторы и медицинское оборудование.

Международный комитет Красного Креста (МККК) направил в Иран свыше 350 т гуманитарной помощи с начала горячей фазы военного конфликта с США и Израилем, рассказал замглавы представительства МККК в ИРИ Роман Парамонов.

"Мы поставляли гуманитарные грузы всегда, с момента нахождения в стране, но, естественно, после эскалации вооруженного конфликта нам пришлось активизироваться. По настоящее время было доставлено свыше 350 тонн гуманитарных грузов и передано нашему основному партнеру - Иранскому национальному обществу Красного Полумесяца"

– Роман Парамонов

По словам Парамонова, гуманитарные поставки включали в себя медицинские наборы, одеяла, канистры для воды, полиэтилен, генераторы и насосы для воды, необходимые для людей, которые лишились дома из-за боевых действий. Также было передано оборудование для центров реабилитации людей с ограниченными возможностями, передает ТАСС.