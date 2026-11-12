В текущем году за десять месяцев стоимость добычи сырой нефти и природного газа в Азербайджане составила $18,9 млрд.

В Азербайджане в текущем году в период с января по октябрь стоимость добычи сырой нефти и природного газа составила $18,9 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственного комитета статистики республики.

​Общая стоимость произведенной продукции в горнодобывающей промышленности за отчетный период достигла $21,2 млрд, снизившись в реальном выражении на 1,3% в годовом исчислении. При этом показатель добычи нефти и газа сократился на 2,9%.

​Стоимость добычи металлических руд выросла на 54,6% и составила $596,4 млн, а объем услуг в горнодобывающей отрасли увеличился на 27% — до $1,6 млрд. Производство в других отраслях сектора сократилось на 14,9%, до $104,9 млн, приводит такие расчёты Trend.

​Отмечается, что по итогам десяти месяцев добыча товарной нефти в республике в физическом выражении составила 22,1 млн т. Объем добычи товарного природного газа за отчетный период достиг 31,8 млрд куб м.