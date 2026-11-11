Баку озвучил план нефтедобычи на 2027 год

Правительство Азербайджана озвучило план нефтедобычи в республике на следующий год и заложило в параметры государственного бюджета объем на уровне свыше 26 млн тыс тонн.

В 2027 году объем нефтедобычи в Азербайджане прогнозируется на уровне 26 млн 562,1 тыс т. Соответствующие данные закреплены в правительственном бюджетном пакете.

На последующий трехлетний период также определены прогнозные показатели. В 2028 году ожидается добыча 26 млн 69,2 тыс т нефти, в 2029 году этот показатель составит 26 млн 633,2 тыс т, а к 2030 году объем достигнет 26 млн 309,1 тыс т.

По промежуточным итогам за первые три квартала текущего года фактическая добыча в Азербайджане составила 19 млн 860,1 тыс т сырой нефти.

Отметим, при этом прогнозные объемы нефтедобычи на 2026 год заложены на уровне 27,6 млн т, уступая результатам 2025 года на 0,4%.

Как SOCAR реагирует на сокращение нефтедобычи в Азербайджане?

Экономист Ровшан Ибрагимов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о постепенной трансформации работы Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) в связи с естественным исчерпанием азербайджанских нефтяных месторождений.

"Напомню, что основная добыча нефти в Азербайджане ведется сейчас на блоке месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли", где ее добывает международный консорциум (SOCAR принадлежит 35,3% акций). Для сдерживания сокращения нефтедобычи на АЧГ производится дополнительное бурение и задействуются самые современные технологии для получения максимальной отдачи в нефтеносных пластах", - прежде всего сказал он.

"Сейчас "Азери-Чираг-Гюнешли" рассматривается также как источник добычи газа с более глубоких уровней. Как известно, чем глубже залежи, тем в них меньше нефти и больше газа, но при добыче газа наличествует нефтяной конденсат, и добычу этого конденсата также включают в статистику нефтяного производства. Этими методами предотвращается резкое сокращение добычи нефти в республике", - продолжил Ровшан Ибрагимов.

"Наряду с этим продолжает активная геологоразведка, есть соответствующее соглашение с ExxonMobil о поиске месторождений на шельфе Каспийского моря и выявлении объемов сланцевой нефти в ряде регионов Азербайджана, включая те, где прежде нефтяного производства не бывало. У сланцевой нефти есть ощутимый потенциал, который будет компенсировать потери доходов SOCAR от естественного снижения добычи обычной нефти", - сообщил экономист.

Эксперт обратил внимание, что SOCAR активно диверсифицирует свою деятельность, чтобы исчерпание нефтяных месторождений не наносило компании ущерба. "В первую очередь SOCAR в значительной степени фокусируется сейчас на наращивании добычи природного газа, что хорошо компенсирует сокращение доходов от нефти. Во-вторых, SOCAR развивает зарубежные проекты, которые позволяют ей применять накопленный опыт нефтяного производства на месторождениях других стран. К примеру, этой осень компания подписала инвестиционный контракт с американской Comstock Resources на $1,65 млрд по участию в разработке сланцевой формации проекта Western Haynesville", - отметил он.

Что касается нефти, то "контракт века" на разработку "Азери-Чираг-Гюнешли" девять лет назад был продлен до 2050 года. "Еще около четверти века международный консорциум будет добывать нефть на АЧГ. Наряду с этим стоит отметить, что в Азербайджане продолжают действовать и другие, пусть менее масштабные месторождения. Так что нефть в Азербайджане будет добываться и экспортироваться еще довольно долго. Если брать природный газ, то на данный момент горизонт его добычи в Азербайджане оценивается в 100-150 лет", - указал Ровшан Ибрагимов.

"Также важно подчеркнуть, что SOCAR все более активно участвует в производстве нефтепродуктов и на территории Азербайджана, и за рубежом – на днях пришла информация об инвестициях компании в выработку авиационного керосина в Турции. В целом, SOCAR усиливает зарубежное направление своей деятельности и нацеливается на расширение объемов продукции с добавленной стоимостью. Если же в Азербайджане получится найти коммерческие залежи сланцевой нефти, ситуация в нефтяной отрасли республики может резко измениться к новому росту", - заключил экономист.