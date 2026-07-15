Власти Дагестана планируют включить визитную карточку республики, село Кубачи, жители которого веками создают изысканные украшения, в перечень исторических поселений как имеющее исключительную историко-культурную ценность.

Вскоре легендарное дагестанское село народных умельцев Кубачи может стать историческим поселением – этот вопрос уже включен в перечень первостепенных задач правительства республики.

"Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов поручил проработать вопрос о включении села Кубачи в перечень исторических поселений. Говоря об историческом наследии села Кубачи Дахадаевского района, премьер-министр заявил об исключительной историко-культурной ценности населенного пункта"

- сообщение правительства Дагестана

В ближайшее время Дагнаследие внесет соответствующие материалы на рассмотрение в правительство, после чего министерство по туризму и народным художественным промыслам республики проведет оценку туристско-инвестиционного потенциала села и представит предложения по его дальнейшему развитию, говорится в сообщении, передает ТАСС.

Цель нововведений – обеспечить сохранение исторического наследия села, имеющего исключительную историко-культурную ценность. Благодаря такому решению Кубачи в скором времени сможет стать одним из значимых центров культурно-познавательного туризма, - добавил Магомед Рамазанов.