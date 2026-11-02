С 16 по 22 ноября на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана обнаружили и обезвредили 62 мины и 468 неразорвавшихся боеприпасов, очистив 469,8 га.

На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана с 16 по 22 ноября обнаружили и обезвредили 16 противотанковых, 46 противопехотных мин и 468 неразорвавшихся боеприпасов. Об этом говорится в еженедельном отчете Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

За этот период от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищено 469,8 га. Операции проводились в Тертерском, Агдеринском, Кяльбаджарском, Агдамском, Ходжалинском, Ходжавендском, Лачинском, Шушинском, Физулинском, Губадлинском, Джебраильском, Газахском и Зангиланском районах, а также в городе Ханкенди.

В работах по разминированию участвовали ANAMA, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, пять местных организаций и одна неправительственная организация.