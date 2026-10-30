Массовые отключения водоснабжения произошли в субботу в Кабардино-Балкарии. Известна причина – в ЧП виноват подрядчик, проводивший земляные работы.

У нескольких тысяч жителей КБР отключили водоснабжение, аварию прокомментировали в водоканале Нальчика (столицы республики).

В организации пояснили, что вода пропала из-за аварийной ситуации, которая возникла в результате обесточивания водозабора "Головной".

На водозаборе же электричество пропало из-за повреждения кабелей. Оно было совершено во время земляных работ, которые подрядная организация вела на территории водозабора.

Водоснабжение планируется восстановить после устранения аварии и наполнения резервуаров, добавили в водоканале.

ЧП коснулось около десяти крупных улиц Нальчика, пострадали также дачные товарищества и селения Белая Речка и Хасанья, где живут более 15 тыс человек.