Массовые отключения водоснабжения произошли в субботу в Кабардино-Балкарии. Известна причина – в ЧП виноват подрядчик, проводивший земляные работы.
У нескольких тысяч жителей КБР отключили водоснабжение, аварию прокомментировали в водоканале Нальчика (столицы республики).
В организации пояснили, что вода пропала из-за аварийной ситуации, которая возникла в результате обесточивания водозабора "Головной".
На водозаборе же электричество пропало из-за повреждения кабелей. Оно было совершено во время земляных работ, которые подрядная организация вела на территории водозабора.
Водоснабжение планируется восстановить после устранения аварии и наполнения резервуаров, добавили в водоканале.
ЧП коснулось около десяти крупных улиц Нальчика, пострадали также дачные товарищества и селения Белая Речка и Хасанья, где живут более 15 тыс человек.