CBS: Власти Соединенных Штатов и Израиля обсуждают возможность нанесения удара по Ирану в ближайшее время.

Вашингтон и Тель-Авив могут вместе нанести новые удары по Тегерану в ближайшее время, сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

Отмечается, что власти Еврейского государства слишком обеспокоены тем, что Иран высокими темпами наращивает производство баллистических ракет.

Также Израиль беспокоят действия Тегерана по защите своей военной и ядерной инфраструктуры от атак путем переноса ее под землю.

Источники сообщают, что ЦАХАЛ уже готова "к возобновлению ударов по Ирану и находится в состоянии максимальной боеготовности".

При этом источники уточнили, что израильский премьер хочет ударить по Ирану совместно с США, но непонятно планирует ли американский президент Дональд Трамп возобновить атаки.

Стороны ведут консультации по этому вопросу в настоящее время, уточняет телеканал.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что не готов сейчас принять решение по дальнейшим действиям в отношении Ирана.