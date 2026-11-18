В Турции завершились испытания беспилотных истребителей местного производства. Первые три самолета уже переданы силам безопасности страны.
Турция стала первой страной, в которой приняли на вооружение беспилотный истребитель Kizilelma. Об этом информирует 19 ноября компания, производящая ударный БПЛА Baykar.
В пресс-службе Baykar отметили, что Kizilelma - первый турецкий беспилотный истребитель, который разработан компанией Baykar собственными силами. Силам безопасности были переданы первые три самолета, успешно прошедшие приемочные испытания.
"Благодаря этой поставке Турция стала первой страной в истории мировой авиации, принявшей на вооружение беспилотный истребитель"
– компания Baykar