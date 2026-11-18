Дональд Трамп высоко оценил прошедший в КНР саммит лидеров США, России и Китая.

Лидер США Дональд Трамп оценил саммит в Китае, в котором участвовали президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По словам Трампа, он считает встречу трех лидеров успешной.

"Я думаю, это было на 12 баллов. По шкале от нуля до 10 я бы оценил его на 12"

– Дональд Трамп

Трамп заявил, что обсуждал с китайским лидером перспективы развития искусственного интеллекта. Главы государств оказались солидарны по вопросу ограничений в этой сфере, согласившись с необходимостью умеренной регуляции.

Ранее встречу трех лидеров оценил Владимир Путин. По словам Путина, саммит оказался полезным, а также заложил основу для дальнейших договоренностей.