В столице Азербайджана состоялась встреча руководителей служб государственной безопасности Азербайджана и Грузии Али Нагиева и Тамаза Борашвили, который находится с визитом в Баку.

Начальник Службы госбезопасности Азербайджана Али Нагиев сегодня принял делегацию Службы госбезопасности Грузии во главе с ее руководителем Тамазом Борашвили, который находится с визитом в Баку.

В ходе переговоров Али Нагиев выразил удовлетворение в связи с визитом представителей СГБ Грузии в Баку. Он подчеркнул, что азербайджано-грузинские отношения имеют многовековую историю, базируются на взаимоуважении и взаимном доверии народов и искренней дружбе между ними. Глава СГБ АР указал на то, что руководители обеих стран поддерживают отношения на этих же принципах.

Тамаз Борашвили поблагодарил за оказанный ему теплый прием. Он подчеркнул особое значение дальнейшего развития сотрудничества между спецслужбами Азербайджана и Грузии в противостоянии нарастающим глобальным угрозам.

Али Нагиев и Тамаз Борашвили обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, поговорив о существующих между Азербайджаном и Грузией отношениях стратегического партнерства, актуальных вопросах, представляющих взаимный интерес. Кроме того, они обсудили последние события в регионе и затронули тему современных вызовов безопасности.