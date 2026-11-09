Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сообщил, что между Азербайджаном и Турцией отношения остаются прочными и останутся такими.
Байрамов заметил, что в каждом государстве происходят определенные процессы, и каждое общество обладает собственной траекторией развития.
"Такие братские отношения не исключают того, что в этих обществах могут быть разные взгляды на события в других странах. Позиция Азербайджана в этом отношении открыта: наша страна действует в соответствии со своей моделью развития"
– Джейхун Байрамов
Глава азербайджанского МИД выразил мнение, что между Азербайджано и Турцией останутся прочными братские отношения.
"Мы считаем, братские отношения между двумя странами и впредь будут оставаться прочными и успешно развиваться"
– Джейхун Байрамов
Свидетельством этого, добавил министр, стал визит в Азербайджан в День Победы президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и те заявления, которые были сделаны им совместно с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.