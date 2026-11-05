Объем внешнеторгового оборота Казахстана по итогам первых девяти месяцев 2026 года увеличился на 11,8% в годовом выражении и достиг отметки в $116,8 млрд.

В январе-сентябре 2026 года внешнеторговый оборот Казахстана достиг $116,8 млрд, увеличившись в номинальном выражении на 11,8%. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны.

За отчетный период объем экспорта составил $68,4 млрд, что на 18,1% больше в годовом выражении. Импорт увеличился на 4%, достигнув уровня $48,4 млрд.

Товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза составил $23,9 млрд, заняв 20,5% общего объема внешней торговли страны.

Экспорт в государства ЕАЭС достиг $7,6 млрд, увеличившись на 0,9% в годовом выражении. Импорт из этих стран вырос на 10,9% и составил $16,3 млрд.

Наибольшая доля товарооборота Казахстана со странами ЕАЭС пришлась на Россию с показателем 87,3%. Доля Кыргызстана составила 8,4%, Беларуси 4%, Армении 0,3%.

Основную часть казахстанского экспорта составили сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, на которые пришлось 49,3%.

Среди других экспортных товаров зафиксированы рафинированная медь и необработанные медные сплавы с долей 6,4%, радиоактивные химические элементы с 5,4%, медные руды с 4,3% и ферросплавы с 2,4%.

В структуре импорта наибольшую долю в 3,2% заняли легковые автомобили и другие моторные транспортные средства.

Отметим, крупнейшим направлением казахстанского экспорта стал Китай, на долю которого пришлось 17,9% всех поставок. За ним следуют Италия с 17,6%, Россия с 8,5%, Турция с 7,7%, Нидерланды с 6,2% и Франция с 5,7%.