Мэр Тбилиси назвал главную цель транспортной политики города. Он отметил, что власти хотят сделать общественный транспорт приоритетным в глазах граждан.

Цель транспортной политики Тбилиси – упорядочить дорожное движение и обеспечить безопасное перемещение во всех направлениях. Об этом заявил мэр города Каха Каладзе.

"Цель транспортной политики столицы – не остановить автомобили, а регулировать дорожное движение и обеспечить безопасное, организованное и эффективное движение во всех направлениях"

– Каха Каладзе

Он также отметил, что власти часто слышим критику в адрес нынешних пробок и высказывания о том, что они являются лишь результатом изменений в транспортной системе, проводимых мэрией Тбилиси.

"Мы не уклоняемся от ответственности. Управление транспортной системой города – наша прямая обязанность, но необходимо отделять причины проблемы от шагов, которые мы предпринимаем для ее решения. Тбилиси имеет свою географию, рельеф, исторические районы, жилые здания, пешеходные зоны и зеленые насаждения. Невозможно реагировать на постоянное увеличение количества автомобилей только расширением дорог и строительством новых эстакад"

– мэр Тбилиси

Кроме того, Каха Каладе обратил внимание на то, отметил, что главная задача мэрии – сделать общественный транспорт приоритетным в глазах граждан.

"Мы хотим, чтобы граждане выбирали общественный транспорт не потому, что мы запретили им пользоваться собственными автомобилями, а потому, что поездки на автобусе, метро или трамвае будут для них комфортнее, быстрее и надежнее. Мы понимаем, что изменить транспортные привычки, сформировавшиеся за десятилетия, непросто"

– градоначальник

Он добавил, что транспортные проблемы Тбилиси не будут решены за один день, поскольку это длительный процесс, требующий постоянной работы, надлежащего планирования и участия общественности.