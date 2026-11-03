Объемы отправки зерна по западному направлению коридора "Север-Юг" со станций СКЖД за десять месяцев 2026 года выросли в два раза.

В текущем году за период с января по октябрь объем погрузки зерна на экспорт по западному маршруту международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" на станциях Северо-Кавказской железной дороги вырос вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Общий объем экспортной погрузки по данному направлению за 10 месяцев достиг 737,4 тыс т, показав рост на 50,7% к прошлому году на фоне двенадцатикратного увеличения погрузки в контейнерах.

Отметим, данный маршрут используется для перевозки черных металлов, строительных грузов, сахара, метизов, промышленного сырья, химикатов, соды, жмыхов, продуктов перемола и комбикормов.

Напомним, МТК "Север - Юг" протяженностью около 7,2 тыс км включает железнодорожный, автомобильный и морской виды транспорта, соединяя Россию с Ираном, а также другими странами Персидского залива и Индией.