В город Ходжавенд вернулись 36 семей бывших вынужденных переселенцев, также 12 прибыли семей в село Гюзейхырман. Переезд проходит в рамках государственной программы Азербайджана "Великое возвращение".

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев в Азербайджане вернулась в Ходжавендский район.

Переезд был осуществлен по программе "Великое возвращение", реализуемой на освобожденных от армянской оккупации азербайджанских территориях.

Отмечается, что сегодня в город Ходжавенд переселены 36 семей (140 человек), а в село Гюзейхырман - 12 семей (45 человек).

Для их расселения по местам проживания созданы необходимые условия. В частности, реализован ремонт дорог, восстановлены дома и инфраструктура.

Ранее эти семьи были временно расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, административных зданиях в разных районах Азербайджана.