Спикер иранского парламента указал на невозможность достичь в регионе стабильного мира без прекращения войны Израиля с Ливаном.

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф подчеркнул, что для того, чтобы в ближневосточном регионе установился прочный мир, должна быть завершена война Израиля с Ливаном. Об этом Галибаф заявил в телефонном разговоре со спикером парламента Ливана Набиху Берри, передает Press TV.

"По нашему мнению, прочный мир и стабильность в регионе не могут быть достигнуты без прекращения войны в Ливане и полного восстановления суверенитета Ливана над всей его территорией"

– Багер Галибаф

Ливанский вопрос, добавил он, занимает особое место среди условий Ирана в переговорах с США.

Ранее Тегеран предложил Вашингтону принять семь условий, чтобы переговоры возобновились. Одно из условий связано с прекращение боевых действий на всех фронтах, особенно нападений Израиля на Ливан.