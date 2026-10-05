Казахстан не смог обыграть Словакию в Лиге наций, дважды ведя в счете по ходу матча. Команды сыграли вничью со счетом 2:2.

В Астане прошла встреча 6-го тура Лиги наций между сборными Казахстана и Словакии по футболу.

Счет открыл на 29-й минуте полузащитник национальной команды Казахстана Ислам Чесноков. На 56-й минуте словацкий нападающий Роберт Боженик восстановил статус-кво. На 65-й минуте Казахстан вышел вперед благодаря точному удару полузащитника Яна Вороговского, а на 95-й минуте нападающий Адриан Капралик снова сделал счет равным, установив тем самым окончательный результат – 2:2

По итогам 6 туров Словакия с 12 очками занимает первое место в Лиге C Группе 3. На втором месте находятся Фарерские острова (8 очков), на третьем – Молдова (7 очков), а на четвертом – Казахстан (3 очка).