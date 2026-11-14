Генпрокурор России и его иранский коллега подписали программу сотрудничества

Глава Генеральной прокуратуры РФ Александр Гуцан и руководитель Организации Генеральной инспекции Ирана Асгар Джахангир подписали важный двусторонний документ – программу сотрудничества на ближайшие два года.

Руководитель Генпрокуратуры России Александр Гуцан и глава иранской Организации Генеральной инспекции Асгар Джахангир закрепили подписями программу межведомственного сотрудничества на 2027-2028 года, рассказали в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Церемония подписания состоялась в ходе встречи Гуцана и Джахангира. На ней генпрокурор РФ напомнил, что обе структуры обладают широкими полномочиями для выполнения своей основной функции, а именно надзора за исполнением законов госорганами.

"Нас объединяют общие задачи - защита прав граждан, борьба с коррупцией"

- Александр Гуцан

Российский генпрокурор пояснил, что в данной программе прописаны ключевые моменты совместной работы, которая будет вестись в ближайшие два года. При этом в качестве особого направления выделены экспертные консультации по цифровизации. В ее рамках речь пойдет об использовании ИИ для поиска нарушений и зон повышенного коррупционного риска.

Гуцан также обратился к Джахангиру с предложением принять участие в работе совместной группы генпрокуратур России и Ирана по противодействию преступлениям.