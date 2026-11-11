Реконструкцию Джума-мечети в Дербенте намерены завершить летом 2027 года

Дербентская Джума-мечеть была построена в VIII веке нашей эры. Согласно плану, ее реконструкция должна завершиться следующим летом.

Работы по реконструкции Джума-мечети в Дербенте планируется завершить летом 2027 года. Об этом рассказал депутат Госдумы Шуми Шабатаев после встречи с комиссией, созданной по поручению главы Минкультуры России, по вопросу возобновления и завершения реконструкции Джума-мечети.

Он подчеркнул, что в обсуждении участвовали подрядчики, заказчики и представители контрольных органов.

"Нам удалось обсудить существующие проблемы и определить конкретный план дальнейших действий. Завершение всех работ запланировано на 1 июля 2027 года. Беру процесс реконструкции под личный контроль и буду ежемесячно получать информацию о ходе выполнения работ"

– Шуми Шабатаев

Он добавил, что для многих поколений дагестанцев данная мечеть - не просто историческое сооружение, а место особой духовной силы, символ общей истории, веры и памяти, передает ТАСС.

Напомним, Джума-мечеть была построена в Дербенте в 733-734 годах нашей эры. Это древнейшая мечеть в России и на территории СНГ, а также один из старейших храмов в мире.