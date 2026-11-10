В США сообщили о начале подготовки новой встречи по Украине

Джаред Кушнер сообщил о старте подготовки новых переговоров по украинскому урегулированию. Трехсторонняя встреча, посвященная данному вопросу, состоялась на прошлой неделе.

Подготовка повестки следующей многосторонней встречи по Украине уже началась. Об этом рассказал 16 ноября спецпосланник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер.

На своих страницах в социальных сетях он отметил, что эта встреча может состояться в ближайшем будущем.

"Мы также начали подготовку повестки для следующей многосторонней встречи и работаем над тем, чтобы организовать ее в ближайшее время",

– Джаред Кушнер

Помимо этого, он поведал, что сегодня утром вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом поговорили с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.

"Этим утром Уиткофф и я поговорили с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли, и следующие шаги в мирном процессе (по Украине – прим. ред.)"

– Джаред Кушнер

Напомним, первый после длительного перерыва раунд переговоров в трехстороннем формате состоялся в Абу-Даби 10-11 ноября. В нем приняли участие представители России, Украины и США.