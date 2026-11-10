В США сообщили о начале подготовки новой встречи по Украине

Подготовка повестки следующей многосторонней встречи по Украине уже началась. Об этом рассказал 16 ноября спецпосланник президента Соединенных Штатов Джаред Кушнер.
На своих страницах в социальных сетях он отметил, что эта встреча может состояться в ближайшем будущем.
"Мы также начали подготовку повестки для следующей многосторонней встречи и работаем над тем, чтобы организовать ее в ближайшее время",
– Джаред Кушнер
Помимо этого, он поведал, что сегодня утром вместе со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом поговорили с помощником президента РФ Юрием Ушаковым.
"Этим утром Уиткофф и я поговорили с Юрием Ушаковым, чтобы обсудить прогресс, которого мы достигли, и следующие шаги в мирном процессе (по Украине – прим. ред.)"
– Джаред Кушнер
Напомним, первый после длительного перерыва раунд переговоров в трехстороннем формате состоялся в Абу-Даби 10-11 ноября. В нем приняли участие представители России, Украины и США.