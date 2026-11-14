Вестник Кавказа

Турпоток в Карачаево-Черкесию уже достиг показателя за весь прошлый год

Турпоток в Карачаево-Черкесию уже достиг показателя за весь прошлый год
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Поток туристов, выбравших отдых в Карачаево-Черкесии, по данным Минтуризма региона, значительно вырос в этом году относительно минувшего.

Карачаево-Черкесия серьезно нарастила объем турпотока в текущем году по сравнению с прошлым, точные данные озвучил первый заместитель министра туризма и курортов КЧР Александр Охрименко.

По словам замглавы ведомства, поток туристов в республику непрерывно растет. Так, за 2025 год ее посетили свыше 2,4 млн отдыхающих.

"Мы уже за 9 месяцев наблюдаем картину - нас посетило более 2,3 млн человек. Рассчитываем, что к концу года это будет более 2,5 млн"

- Александр Охрименко

Замминистра назвал наиболее популярные локации для отдыха зимой в КЧР – это Домбай и Архыз.

Охрименко напомнил, что на курорте Домбай гости найдут 20 км горнолыжных трасс разного уровня сложности, девять канаток и уникальные виды на Кавказский хребет.

Чиновник отметил, что на всесезонном курорте Архыз действуют 27 км горнолыжных трасс, там доступны девять канатных дорог.

"Широкий спектр сервисов делает отдых удобным и комфортным для любого отдыхающего, в том числе и для людей с детьми"

- Александр Охрименко

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